Торецк получил три современных аппарата ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

22 июля Фонд Рината Ахметова совместно с SCM передали Торецкой центральной городской больнице три аппарата искусственной вентиляции легких. Подарок медикам и пациентам сделан в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине» Фонда Рината Ахметова. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Проект по борьбе с коронавирусом – часть программы Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Фонд закупил для государственных больниц более 200 аппаратов ИВЛ. Почти половина аппаратов уже доставлена в Украину. Это суперсовременное оборудование передается в государственные больницы и уже спасает жизни пациентов с тяжелыми осложнениями от COVID. Ранее медики также получили средства индивидуальной защиты: защитные маски, хирургические фартуки, шапочки, защитные экраны, санитайзеры и оксиметры. В том числе и врачи Торецка. Но, конечно, здесь особенно ждали именно аппараты ИВЛ», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Руководитель военно-гражданской администрации города Торецк Василий Чинчик поблагодарил Фонд Рината Ахметова за поддержку и рассказал, что город находится на линии соприкосновения, поэтому здесь особенно важно понимать, что о тебе не забывают.

«Наши медики не покладая рук борются с коронавирусом. При поддержке Фонда Рината Ахметова мы получили современное первоклассное оборудование, которое поможет оперативно решать вопросы со здоровьем, которые будут возникать. Благодарим вас за поддержку, понимание. Наши медики не подведут – чтобы город Торецк оставался здоровым, всегда молодым», – сказал Василий Чинчик.

Представитель SCM в Донецком штабе по борьбе с коронавирусом Александр Вишняков отметил, что закупить оборудование в условиях жесткой конкуренции было очень сложно: «Несмотря на это в июне-июле Фонд Рината Ахметова смог доставить в Украину рекордную партию – более 100 единиц аппаратов ИВЛ высокого класса, сейчас их передают государственным больницам. Ваша больница получает три современных аппарата, которые практически исключают человеческий фактор и не требуют сложных настроек».

По словам и.о. главного врача Центральной городской больницы Торецка Татьяны Плысенко, медикам очень недоставало современного оборудования.

«Спасибо Фонду Рината Ахметова за эти подарки, за поддержку. Врачи нашей больницы всегда борются за жизнь и здоровье пациентов, но с этой высокоточной аппаратурой мы сделаем свою работу более эффективной. Для нас это очень важно. Нам важно чувствовать вашу поддержку и знать, что проблемы медицинской отрасли у вас на первом месте», – сказала Татьяна Плысенко.

После передачи оборудования врачи, работающие в отделении интенсивной терапии, получили от Фонда Рината Ахметова комплекты медицинской одежды, пошитой по индивидуальным размерам по спецзаказу Фонда.

Также были вручены сертификаты участникам онлайн-обучения, организованного Фондом совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины.

«Хочу сказать слова благодарности Фонду Рината Ахметова от наших сотрудников, нашей больницы за ту помощь, которую нам оказывают. За эти аппараты ИВЛ, которые очень нужны для лечения тяжелобольных, за обучение, которое провели, большое спасибо», – сказал заведующий анестезиологическим отделением с койками интенсивной терапии Торецкой городской больницы Владимир Лобанов, один из участников вебинара.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской̆, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

«Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь Украине спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.