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Пока только мэр: У работников горсовета Славянска не подтвердился коронавирус

27.07.20 15:58
Славянск
Славянск / Фото: dnews.dn.ua

В Славянске (Донецкая обл.) часть работников городского совета проверили на коронавирус после того, как инфекция подтвердилась у мэра города Вадима Ляха. Пока результаты у всех отрицательные. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба Славянского горсовета.

«У всех 9 работников городского совета, находящихся на самоизоляции, первое тестирование дало отрицательный результат», – отметили в горсовете.

Далее ожидаются повторные анализы на COVID-19.

При этом городской голова Славянска Вадим Лях сообщил, что его госпитализируют из-за осложнений от COVID-19. «К сожалению вирус дал осложнение. Зафиксирована двухсторонняя пневмония, требующая госпитализации. Всем здоровья. Берегите себя», – написал он в Facebook.

Напомним, 23 июля Славянский городской голова Вадим Лях сообщил, что инфицирован коронавирусом COVID-19.

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