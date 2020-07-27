В Марьинке ранен мирный житель

В Марьинке (Донецкая обл.) сегодня, 27 июля, ранен мирный житель. Об этом сообщает Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова на своей странице в Facebook.

Как отметили медики, местный житель был ранен во время работы у себя в огороде.

«Хроники перемирия. Марьинка. Гражданский. Осколочное ранение левой руки. Работал у себя в огороде... прилетел ВОГ (выстрел гранатометный, – ред.)», – говорится в сообщении.

Напомним, что 22 июля участники Трехсторонней контактной группы договорились об очередном полноценном перемирии. С 27 июля, в частности, запрещены наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов на применение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях. За нарушение «режима тишины» вводятся дисциплинарные меры.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» издали «приказ» о запрете ведения огня с 00:01 27 июля. Аналогичный «приказ» обнародовали в «ЛНР».