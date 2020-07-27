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Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе, – Песков

27.07.20 16:26
Дмитрий Песков / Фото из открытых источников
Дмитрий Песков / Фото из открытых источников

Россия не должна становиться гарантом соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, поскольку не является стороной в конфликте. Об этом сегодня, 27 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».

«Какие-либо гарантии со стороны России, в этом случае, я не думаю, что об этом можно говорить, потому что Россия не является участником конфликта на юго-востоке Украины», – сказал Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях Кремль может гарантировать соблюдение режима прекращения огня.

Что касается того, что в своих документах власть Украины называет конфликт на Донбассе международным, а не внутренним, Песков заявил, что Кремль не может комментировать внутренние документы Офиса президента Украины.

В ответ на реплику журналиста о том, что для завершения конфликта нужно, чтобы Москва и Киев оперировали одинаковыми определениями, пресс-секретарь президента РФ отметил, что «одинаковые определения содержатся в тех документах, которые совместно подписаны, и в этом случае я призываю вас выходить из тех формулировок, которые есть в Минском комплексе мер».

Напомним, согласно договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля, предусматривается ряд мер для обеспечения «усиления» режима прекращения огня на Донбассе. Среди них – запрет применения всех видов огня, а также использования летательных аппаратов. Новый режим прекращения огня на Донбассе начался в полночь 27 июля, однако практически сразу же незаконные вооруженные формирования (НВФ) его нарушили. После этого сегодня утром противник еще раз атаковал позиции украинских военных.

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