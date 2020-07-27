Жителям Донбасса выгодно: В ПФУ рассказали, как оформить электронную трудовую книжку

В Луганской области новой системой «электронная трудовая книжка» воспользовались уже 1000 граждан, из них 700 книжек уже обработали сотрудники Пенсионного фонда. Об этом рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова.

Она отметила, что электронная трудовая книжка – это нововведение для украинцев, но не для Пенсионного фонда. «Дело в том, что мы уже год работали с системой "пенсия в один клик". Этот процесс предусматривает обязательное сканирование трудовой книжки, что прикладывается к заявлению, например, на перерасчет пенсии. 1 апреля мы ежегодно проводим перерасчет пенсий гражданам, которые спустя 2 года назначения или перерасчета пенсии получили дополнительный страховой стаж. Вот этим гражданам не обязательно стоять в очередях. Они могут обращаться через свой личный электронный кабинет, отсканировать трудовую книжку, заполнить форму заявления, и мы сделаем автоматический перерасчет. Это что касается системы "пенсия в один клик"», – рассказала Шарунова.

Нынешняя электронная трудовая книжка – это начало полного отхода от бумажных книжек. «Мы принимаем полную сканкопию трудовой книжки, обрабатываем ее, перепроверяем данные – что все записи четкие, соответствуют нормам (нет ошибок, нет помарок). Далее наши специалисты из реестров сверяют эту трудовую книжку с данными персонифицированного учета. И электронная трудовая книжка попадает в единую базу. А потом, когда человеку нужно будет идти на пенсию, или он сменит место работы, он уже сможет воспользоваться этой электронной трудовой книжкой. Уже не нужно носить бумажный вариант с одного предприятия на иное», – пояснила глава регионального управления ПФУ.

Электронная трудовая книжка имеет ряд преимуществ как для работника, так и для работодателя.

Так, благодаря электронной книжке гражданин сможет отслеживать не только записи в ней, но и контролировать работодателя – правильно ли ему все оформили, все ли записи внесли, какой идет страховой стаж. Также можно отслеживать, какой страховой стаж человек «наработал».

«В ситуации наших Донецкой и Луганской областей электронная книжка – это выход. Потому что у многих наших жителей утеряны трудовые книжки, утеряны документы. А сейчас у нас такого риска уже не будет, все будет отсканировано, весь стаж подтвержден и граждане будут спокойны. Во-вторых, у работодателя уходит эта вся бумажная работа. В-третьих, для обычного человека теперь легче переходить с одного места работы на иное, когда сотрудник выпрашивает свою трудовую книжку, чтобы показать на потенциальном месте работы и нынешний его руководитель уже по-иному на него смотрит, чего скрывать. И вот этого уже не будет», – добавила Шарунова.

Чтобы электронная книжка появилась в базе данных, нужно:

отсканировать бумажную версию трудовой книжки – это обязательно должна быть цветная сканкопия;

сканы подписать своей электронной подписью или банковским ID, т.е. воспользоваться банковской картой любого банка Украины. «Единственное, если пользуетесь банковским ID, то нам обязательно нужно лично пообщаться с этим гражданином. Т.е. один раз нужно будет посетить Пенсионный фонд», – уточнила Шарунова;

электронные трудовые книжки подаются через личный кабинет ПФУ или через кабинет работодателя.

Напомним, что Ольга Шарунова также рассказала, как сейчас формируется страховой стаж, какие требования для выходящих на пенсию по возрасту, как учитывается трудовой стаж для лиц, работавших до 2000 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»