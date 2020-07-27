Ситуация на КПВВ «Новотроицкое»: В «ДНР» пропустили 120 человек

С начала дня сегодня, 27 июля, через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию прошли 120 человек. Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

«По состоянию на 14:00 27 июля через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию направились 120 человек и 8 транспортных средств. Соответственно – на контролируемую территорию Украины – 73 человека и 8 транспортных средств», – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отмечают, что пропуск граждан с временно неподконтрольных территорий представителями незаконных вооруженных формирований осуществляется не ежедневно и выборочно.

Пограничники предупреждают граждан об угрозе непропуска НВФ.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» будут открывать гуманитарный коридор на линии разграничения через контрольно-пропускной пункт «Еленовка» по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Напомним, чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.