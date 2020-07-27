И судьям тоже: На Луганщине рассказали, какие начисляют «особые» пенсии

В Луганской области около 61 тыс. граждан получают «особые» пенсии. Это составляет 15% от общего количества пенсионеров в регионе. Об этом рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова.

«Пенсионный фонд назначает пенсии не только по возрасту, как мы их называем – трудовые. А еще пенсии, например, по инвалидности, с уменьшенным возрастом, при потере кормильца и др.», – пояснила Шарунова.

Так, в Луганской области начисляются следующие «особые» пенсии:

пожизненное содержание судей – 26 чел.;

пенсии по инвалидности – 18,5 тыс. чел.;

по выслуге лет (педагоги, медики и пр.) – 4 тыс. чел.;

при потере кормильца (как правило, получатели – дети-сироты) – 8 тыс. чел.;

досрочные пенсии по возрасту на льготных условиях (матери, которые воспитывали детей с инвалидностью, многодетные матери, пострадавшие от катастрофы ЧАЭС и пр.) – 30,2 тыс. чел.

«Размер пенсий данных категорий разный, как правило, основная привязка идет к стажу и уровню заработной платы», – дополнила она.

Как сообщалось ранее, в Луганской области насчитывается 344,7 тыс. пенсионеров по возрасту, после июльского перерасчета средняя пенсия в Луганской области составила – 4 855 грн 03 коп, а в административной столице Северодонецке – 3 673 грн 70 коп.

Напомним, что Ольга Шарунова также рассказала, как сейчас формируется страховой стаж, какие требования для выходящих на пенсию по возрасту, как учитывается трудовой стаж для лиц, работавших до 2000 года. Также она пояснила, как оформить электронную трудовую книжку и каковы ее преимущества.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»