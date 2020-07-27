Вспышки коронавируса: Основные христианские конфессии отказались от крестного хода ко Дню Крещения Руси

В Украине зафиксированы отдельные вспышки заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости среди населения достиг отметки 66,7 на 100 тыс. человек. Об этом сегодня, 27 июля, шла речь на совещании у президента Украины Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, передает пресс-служба главы государства.

Как сообщается, в частности, в НТУУ «КПИ» выявлено 52 случая заражения. Из-за вспышки в Свято-Феодосиевском монастыре на его территории, а также в общежитии университета проводят дезинфекцию. Основные христианские конфессии из-за эпидемической ситуации отказались от крестного хода ко Дню Крещения Руси.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что из-за нарушения карантинных норм закрыли 37 ночных клубов.

«Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителе. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все стремимся к возвращению к обычному ритму жизни. Но сделать это сможем, только преодолев коронавирусную инфекцию», – сказал Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что показатель заболеваемости среди населения вырос и составляет 66,7 на 100 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 27 июля в Украине COVID-19 заболели 65 656 человек (36 122 пациента – выздоровели, 1 616 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 850 заболевших (выздоровели – 632 пациента, летальных случаев – 12), Луганской области – 121 случай коронавируса (выздоровели – 90 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 648 заразившихся (выздоровели – 747 человек, летальных случаев – 97). В «ЛНР» – 608 заразившихся (выздоровели – 565 человек, летальных случаев – 15).