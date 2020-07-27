В ПФУ рассказали об особенностях перерасчета пенсий переселенцам

В Пенсионном фонде Луганской области зарегистрировано 177 тысяч пенсионеров, имеющих справку внутреннее перемещенного лица (ВПЛ). Из них 144 тысячи человек получают пенсии. Об этом сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова.

Причем, средний размер пенсии у переселенцев немного выше, чем в среднем по региону. «Потому что среди них, в основном, шахтеры, металлурги, химики, поэтому средняя пенсия у них чуть выше, чем у граждан, которые проживают на подконтрольной Украине территории», – пояснила Шарунова.

Пенсии для лиц, имеющих справку ВПЛ, рассчитываются и начисляются точно так же, как для всех граждан Украины. Ничего не изменилось и при карантине. «Даже на карантин мы не приостанавливали начисления, продолжаем их переводить на счета "Ощадбанка"», – отметила глава регионального управления ПФУ.

Для того, чтобы оформить пенсию переселенцам, либо постоянно проживающим на неподконтрольной территории, все также нужны из минимального:

паспорт;

ИНН;

справка внутренне перемещенного лица.

«Если ни разу человек не получал пенсию на подконтрольной Украине территории, нужно обязательно открыть расчетный счет в "Ощадбанке", пройти идентификацию, и получать пенсию», – дополнила Шарунова.

На пенсионеров-переселенцев также распространяется процесс автоматического перерасчета пенсий, который производится ежегодно 1 апреля. Это касается граждан, которые спустя 2 года назначения или перерасчета пенсии получили дополнительный страховой стаж. Жители подконтрольной территории могут это сделать в электронном виде через систему ПФУ «пенсия в один клик». Переселенцам же придется один раз лично посетить ПФУ.

«Они не могут подать нам документы на перерасчет пенсии через кабинет работодателя. Поэтому им лучше подавать документы на перерасчет с помощью ID банковской карты, но для этого человеку нужно будет прийти к нам. Вообще автоматический перерасчет пенсий не предусматривает посещение Пенсионного фонда, даже пенсионное удостоверение мы можем выслать почтой – этот момент человек указывает при оформлении, и мы высылаем документ почтой. А вот для внутренне перемещенных лиц, которые находятся на неподконтрольной территории, – почтового сообщения нет. Именно поэтому им придется обратиться в Пенсионный фонд, и то – один раз», – рассказала Шарунова.

Напомним, что Ольга Шарунова также рассказала, как сейчас формируется страховой стаж, какие требования для выходящих на пенсию по возрасту, как учитывается трудовой стаж для лиц, работавших до 2000 года. Также она пояснила, как оформить электронную трудовую книжку и каковы ее преимущества.

Как сообщалось ранее, в Луганской области насчитывается 344,7 тыс. пенсионеров по возрасту, после июльского перерасчета средняя пенсия в Луганской области составила – 4 855 грн 03 коп, а в административной столице Северодонецке – 3 673 грн 70 коп.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»