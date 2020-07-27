«Мой телефонный друг»: ЮНИСЕФ запустил волонтерский проект поддержки одиноких пожилых людей

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и «Украинская Волонтерская Служба» (УВС) в ответ на последствия COVID-19 в Украине запустили проект «Мой телефонный друг», чтобы поддержать людей, которые оказались в одиночестве. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«Волонтеры проекта, в основном молодежь, будут звонить одиноким людям пожилого возраста, людям с инвалидностью или многодетным родителям, чтобы поделиться полезной информацией и поддержать в нелегкой ситуации», – говорится в сообщении.

«Преодолеть одиночество и стать ближе в период, который требует дистанцирования – это действительно беспрецедентный вызов, с которым одна не справится ни одна организация. Именно поэтому мы обращаемся за помощью к украинской молодежи. Мы надеемся, что этот проект станет одним из эффективных ответов на последствия COVID-19 и положит начало успешной традиции телефонного волонтерства в Украине», – отметила глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

«Телефонное волонтерство выполняет две задачи: индивидуальное и общественное. С одной стороны, "Мой телефонный друг" призван улучшить жизнь конкретных людей, которые благодаря общению будут чувствовать причастность, получать информацию не только "из телевизора" и легче проживать кризисные периоды. В то же время телефонное волонтерство является инструментом повышения социального доверия, а также разрушения стереотипов. Например, о том, что незнакомцы не готовы помогать бескорыстно», – рассказывает координатор проекта Анна Бондаренко.

Украинский проект за основу для своей деятельности взял успешный международный опыт. Похожая инициатива в Великобритании уже собрала 250 тыс. волонтеров, поддерживающих людей в возрасте 60+, которые чувствуют себя одинокими во время карантина.

«Если вам или близкому вам человеку может быть интересным регулярное общение по телефону с молодым человеком, который поделится полезной информацией или просто составит компанию, обратитесь на горячую линию по телефону 0 800 202 147 (с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00)», – призывают организаторы.

Чтобы стать телефонным волонтером в Украине, нужно зарегистрироваться на платформе «Мой телефонный друг» и ознакомиться с информацией и советами от экспертов проекта. Партнерами проекта «Мой телефонный» друг уже стали Министерство молодежи и спорта, социальные службы, молодежное движение U-Report и многие другие организации. Проект реализован в рамках национальной кампании солидарности ЮНИСЕФ и при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).