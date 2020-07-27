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Тревога, панические атаки, насилие: С какими проблемами звонят на «карантинную» горячую линию ДонОГА

27.07.20 18:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Донецкая облгосадминистрация на период карантина запустила «горячую линию» психологической поддержки для молодежи. С начала ее работы, с марта, со своими проблемами обратились более 300 человек. Несмотря на то, что линия рассчитана для молодежи, обращаются за психологической поддержкой как люди от 15 до 35 лет, так и пожилые люди. Помощь оказывается бесплатно, в онлайн-режиме, передает «Вільне радіо».

Консультирует и помогает людям психолог областного детско-молодежного центра Татьяна Ефремова. Она говорит, что не стоит путать психолога с психотерапевтом, ведь психологическую поддержку должен получать каждый.

Ефремова рассказывает, что больше всего обращений было сразу после запуска «горячей линии» в начале карантина. Сейчас Татьяна консультирует до 5 человек за неделю.

Наиболее частые обращения по поводу повышенного уровня тревоги, панических атак, а у некоторых – нестабильное эмоциональное состояние. Подростки также хотят обсудить со специалистом личные отношения со сверстниками. Как объясняет Ефремова, на это существенно повлияла самоизоляция, ведь люди находятся дома и никуда не выходят, уровень их общения с другими людьми снизился.

Психолог делится своими рекомендациями, как снизить уровень тревоги. Прежде всего, это ряд дыхательных упражнений. Одно из самых эффективных – это «дыхание по квадрату». «Вы вдыхаете на 5 раз. Затем задерживаете дыхание. Тоже считаете до 5. И потом медленно выдыхаете», – объясняет Ефремова.

Помогают и физические нагрузки. Например, отжимания, приседания, игра в мяч.

Также были обращения по поводу психологического насилия. «Прежде всего, рекомендация от меня такова: надо заботиться о себе и отстаивать свои границы», – говорит Татьяна.

То есть, если человека оскорбляют в семье словесно, необходимо уметь постоять за себя, не давать себя оскорблять, и, по возможности, избегать конфликта. Кроме того, психолог советует все же коммуницировать с теми, кто вас обижает. Чтобы понять, в чем проблема, и решить ее.

Но если же идет физическое насилие, то необходимо обращаться в полицию. «Этот вопрос сейчас очень актуален. И, как правило, люди прячут, что у них происходит в семьях. Но об этом нужно говорить и обращаться в соответствующие органы, если насилие уже физическое», – объясняет психолог.

Работать данная «горячая линия» будет до конца карантина. Поговорить с Татьяной можно в будни с 9:00 до 18:00 по телефону: +38 (095) 429-20-53. Люди также могут обратиться письменно по электронной почте: efremova.t@ukr.net. Все обращения анонимны.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области начала работу «горячая линия» психологической помощи для молодежи. Обращаться можно по телефону или на электронную почту. Также во время карантина жителям Донетчины оказывают поддержку различные службы.

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