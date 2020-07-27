Забрал квартир на 2 миллиона: В Мариуполе расследуют кредитно-квартирную аферу

В Мариуполе кредитно-квартирному аферисту сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана. Установлено 6 эпизодов незаконного завладения квартирами, проверяется еще 20 фактов. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года мужчина размещал на территории города объявления по кредитованию населения под залог недвижимости. Злоумышленник обманом склонял жителей Мариуполя к предоставлению доверенностей на его имя по распоряжению объектами недвижимости и под предлогом залога получал от граждан правоустанавливающие документы на имущество», – говорится в сообщении.

Однако кредитор до истечения срока погашения задолженности продавал от имени граждан недвижимость в собственных интересах. По такой схеме мошенник завладел 6 квартирами общей стоимостью 2 млн грн.

В данное время продолжается досудебное расследование, проверятся причастность злоумышленника к незаконному завладению еще 20 квартирами.

Аферисту сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, повлекшем значительный ущерб, совершенном в крупном размере (ч. ч. 2, 3 ст. 190 УК Украины).