Большое событие для Минского процесса: Резников о перемирии на Донбассе

Украина оставляет за собой право на ответный огонь в случаях нарушения перемирия на Донбассе незаконными вооруженными формированиями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала «Украина 24».

«На сегодняшний день существует, в частности, международное право, конвенции... которые четко дают право украинской стороне в случае нарушения режима тишины на ответный огонь. Некоторые мои коллеги ссылаются на статью 51 устава ООН, которая говорит о праве на самооборону. Я бы хотел добавить также, что существует Гаагская конвенция 1907 года о законах и обычаях ведения войны, которая достаточно четко говорит, что в случае, если одна сторона нарушила перемирие, другая сторона имеет право на возобновление военных действий. Поэтому наши военные это знают», – подчеркнул вице-премьер.

Резников отметил, что режим тишины обсуждался, в частности, в Берлине на последней встрече участников Нормандского формата, которая длилась 11 часов.

«Наработки этих мероприятий проходили полностью в консультации с нашими партнерами "нормандского формата" – Германией и Францией... И тогда обсуждалось, что в случае нарушения другой стороной этого режима Украина будет иметь право на огонь», – заявил он.

Также вице-премьер отметил, что факт объявления длительного перемирия – «это уже большое событие для Минского процесса, который длится уже седьмой год».

«В случае нарушения этого режима, сторона, с чьей стороны это произошло, обязуется провести соответствующее расследование и привлечение со своей стороны к ответственности лица, нарушившего этот режим... Когда натянуты нервы у каждого, кто находится на линии фронта, одиночные случаи абсолютно возможны», – добавил Резников.

Напомним, что 22 июля участники Трехсторонней контактной группы договорились об очередном полноценном перемирии. С 27 июля, в частности, запрещены наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов на применение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях. За нарушение «режима тишины» вводятся дисциплинарные меры.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» издали «приказ» о запрете ведения огня с 00:01 27 июля. Аналогичный «приказ» обнародовали в «ЛНР».