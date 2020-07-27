В Лисичанске создана военно-гражданская администрация

В Лисичанске (Луганская обл.) управление городом теперь будет осуществлять военно-гражданская администрация. Соответствующий указ президента Украины №293/2020 опубликован сегодня, 27 июля, на сайте главы государства.

В указе, в частности, постановляется:

1. Образовать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области.

2. Командующему Объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины «О военно-гражданских администрациях» мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в статье 1 этого указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.