Донетчина и COVID-19: Досрочно выйти из самоизоляции удастся не ранее, чем через неделю

При пересечении границы или линии разграничения человек направляется на 14-дневную самоизоляцию. Выйти из нее раньше срока можно по результатам ПЦР-теста на коронавирус. Однако на практике в Донецкой области выйти из самоизоляции получится не ранее, чем через неделю после прохождения границы. Об этом рассказал заместитель начальника Управления организации и развития медицинской помощи населению Департамента охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко, передает «Вільне радіо».

В Донецкой области действуют 3 государственные лаборатории. Они бесплатно проверяют ПЦР-образцы только тех, кто пересек границу, людей с симптомами COVID-19 и тех, кто контактировал с зараженными.

Педенко отметил, что после пересечения государственной границы непосредственно домой к человеку приедет мобильная группа медиков, чтобы взять биоматериал проведения ПЦР-тестирования на COVID-19. Но медики смогут приехать к вам не ранее чем через 5-7 дней после пересечения границы. «Человек подключает на границе приложение "Дій вдома". И 14 дней должен быть на самоизоляции. Пограничники передают эту информацию в [областную] санитарную службу, санитарная служба передает мобильной бригаде [по конкретному населенному пункту]. Они приезжают на 5-7-й день от момента пересечения», – рассказал Педенко.

Медики мобильной бригады берут у прибывшего биологический материал для ПЦР-исследования. От результата теста зависит, можно ли ему прекратить самоизоляцию, или придется лечиться. Все результаты передаются в Центр общественного здоровья, поэтому скрыть наличие коронавируса не получится.

«Если у человека отрицательный тест, то второй забор биоматериала не нужен. Если же тест оказался положительным, то через 2-3 дня его сделают снова. Если же человек болеет, через 5-7 дней ему снова делают тест. Если результат отрицательный, то человека считают выздоровевшим», – объясняет представитель областного Департамента здравоохранения.

По его словам, лаборатории области проверяют около 300 ПЦР-тестов в сутки. Исходя из степени их загруженности, ожидать результат теста можно около 2-3 дней.

Но так как сам мазок для ПЦР-диагностики у человека возьмут только на 5-7-й день после пересечения границы, то при отрицательном результате на COVID-19 завершить самоизоляцию ранее, чем через 7 дней, не удастся.

«Если человек хочет быстрее сделать тест, то может обратиться в частный центр. К сожалению, в Донецкой области частных центров не так уж и много», – говорит Педенко.

Такие частные лаборатории должны иметь определенные разрешения от государственных учреждений здравоохранения. «Лаборатории, которые делают ПЦР-тесты, во-первых, должны быть сертифицированы Центром общественного здоровья Украины. А также должны получить личный код доступа на заполнение карточки о снятии с самоизоляции от этого Центра», – добавляет Педенко.

Благодаря этому коду человек и может быть свободным от самоизоляции уже вскоре после получения результатов. «То есть только лаборатория, в которую человек подал свой образец, имеет право заполнить эту карточку, и в течение двух часов человек снимается с самоизоляции, если результат отрицательный», – объясняет медик.

Сейчас, по словам Александра Педенко, Департамент здравоохранения сотрудничает только с одной частной лабораторией. Находится она в Мариуполе – это Медицинский центр «Код здоровья». Стоимость ПЦР-теста на COVID-19 – 650 грн. В эту сумму входит и взятие самого образца биоматериала – мазка из ротоглотки, результата придется ждать 2 дня. В лаборатории проводят и экспресс-тесты на антитела за 430 грн, и ИФА исследования от 250 до 450 грн.

Как сообщалось ранее, в Украине введена возможность досрочного прекращения 14-дневной самоизоляции в связи с пересечением государственной границы или линии разграничения. В Донецкой области работают 4 лаборатории, имеющих право передавать результаты ПЦР-тестирования на COVID-19 для прекращения самоизоляции через приложение «Дій вдома». В Луганской области их 2.