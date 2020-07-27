На Донетчине создают бесплатную социальную прачечную

В Соледаре (Донецкая обл.) некоторым жителям громады будут бесплатно стирать одежду, а другие смогут отдавать ее в прачечную за символическую плату. Об этом рассказал один из инициаторов проекта, председатель общественной организации «Соледарская платформа инициатив», депутат Соледарского горсовета Сергей Петров, передает «Вільне радіо».

По его словам, социальная прачечная должна заработать в Соледаре до конца этого года по адресу: ул. Преображенская, 3. Ремонт помещения начнется в скором времени.

Бесплатно будут обслуживать маломобильных жителей громады и людей с инвалидностью. Положение о работе прачечной сейчас разрабатывают, поэтому в эту категорию могут попасть и другие социальные группы людей.

Для всех остальных прачечная будет работать по символической цене. Какой именно будет такая цена – тоже пока неизвестно.

«От отдела по вопросам соцзащиты нашей громады будет ездить по селам авто и забирать на бесплатную стирку белье. За символическую плату социальная прачечная будет обслуживать остальное население, военнослужащих, гостей города», – рассказывает Сергей Петров.

Помещение, которое отвели под прачечную, ремонтируют за счет бюджета ОТГ. Также из городского бюджета будут платить зарплату двум наемным работникам, будут оплачивать коммунальные услуги, покупать стиральный порошок и другие материалы для работы.

Поскольку там должно быть два наемных работника и обеспечение материалами, новую прачечную передадут на баланс отдела соцзащиты населения Соледарского горсовета.

«Мы думаем над тем, чтобы это было не просто коммунальное предприятие, а чтобы там было что-то креативное: фотозона, что-то интересное для людей (будут находиться там до двух часов). Чтобы они могли воспользоваться там интернетом – сделать это и полезным, и интересным, и креативным», – говорит инициатор проекта.

250 тыс. грн на реализацию проекта «Социальная прачечная» выделяет Программа ООН по восстановлению и развитию мира. За эти средства приобретут 3 стиральные машины, машину для отжима белья и гладильную установку, а также авто. Оборудование разместят в цокольном помещении жилого дома в центре города.

«Социальные работники, закрепленные за маломобильными людьми (особенно в старостинских округах), озвучили такую потребность. Люди не в состоянии себя обслуживать, таких людей все больше. Поэтому возникла необходимость организовать такой проект на социальной основе», – говорит Сергей Петров.

Напомним, в Соледаре два года назад создали социальную баню на балансе КП «Коммунальник». На нее выделили из городского бюджета более 300 тыс. грн. Отремонтировали крышу, пол (положили новый кафель), установили новую систему водоснабжения, душ, водонагревательную печь, полки, скамейки. Сейчас баня не работает из-за карантина.