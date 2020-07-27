Квартиры разбиты: Под Красногоровкой 28 семей вынуждены жить на дачах (Фото)

Уже 7-й год войны 28 семей прифронтовой Красногоровки (Донецкая обл.) вынуждены жить на своих дачах в садовом обществе «Мечта». Вернуться в свои квартиры надежды особой нет, передает «Громадське радіо».

От центра Красногоровки до «Мечты» – 8 км. По меркам малых городов и сел – это большое расстояние. В мирное время здесь было хорошо иметь дачу и отдыхать летом, на улочках – как стандартные дачные домики, так и двухэтажные небюджетные имения. Сейчас продать их за большие деньги вряд ли удастся, а «за копейки» нет смысла.

Дело в том, что эти дачи расположены у линии разграничения. 28 семей были вынуждены перебраться сюда, когда их микрорайон в Красногоровке также оказался на линии огня.

Как дома, так и здешняя инфраструктура постепенно приходят в упадок. «Мы сами собирали деньги, чтобы немного засыпать ямы. Городу нет дела ни до чего. Ни разу не приехали. Вообще ноль внимания. Мы не существуем для горсовета. Уже седьмой год, а они ни разу к нам не приехали», – говорят жители садового общества.

Но больше этих людей волнует, что 7-й год их дома в Красногоровке не ремонтируются. Валентина отмечает, что недавно будто начались ремонтные работы, но какая от этого польза, если ранее квартиры заливало. «Наши дома расположены на линии огня. Шесть дыр в доме. Все течет, обои, кафель отвалился, потому что 6 лет течет вода. На пятом этаже нет даже потолков», – говорит женщина.

«Все течет. На этот раз дверь открыла в коридор, в лужу – бах! Все ... », – дополняет соседка Галина.

Остатки их многоквартирного дома в Красногоровке

Только недавно жителей приравняли к статусу переселенца и они смогли начать получать пособия (1000 грн для нетрудоспособных, 442 грн для трудоспособных). Но получают «переселенческие» не все, т.к. если человек не пенсионного возраста, то чтобы получать эти деньги, по закону, он должен быть трудоустроен. Но люди, которые живут в «Мечте», преимущественно не работают, хотя и не все из них пенсионеры.

Среди дачников «Мечты» есть и приехавшие с неподконтрольной Украине части Донетчины. Приехали сюда до карантина, а теперь не могут уехать. «Вот они приезжают с самой весны и до самой осени здесь живут. На огороде что-то выращивают. Здесь есть семья, 3 марта выехала из Донецка. Они до сих пор здесь. Так у них только зимняя одежда была. Еще так получилось, что у них в Запорожье внуки, и они здесь, с ними. Бабушка, дедушка и двое мальчиков», – рассказывает руководитель штаба гуманитарной миссии «Пролеска» в Марьинском районе Татьяна Любарова.

За 6 лет дачники утеплили дома, поставили буржуйки. В этом году гуманитарная организация предоставила им уголь. До того, за свой счет покупали и уголь, и дрова. Тонна угля стоит 1 тыс. грн, а на сезон нужно 3 тонны. На первый взгляд, это небольшая сумма. Но живут здесь в основном пенсионеры, для которых и тысяча – большие деньги.

Из своих квартир люди смогли забрать только бытовую технику. Многие вещи в маленький домик не поместятся, а за перевозку тоже надо заплатить.

Надежды на возвращение в квартиры в Красногоровке у этих людей почти не осталось. Жить там и сейчас опасно. До линии фронта – 400 метров, обстрелы каждый день. «Вода там техническая – из пруда. Она рыжая, зеленая. Ею можно разве что туалет смыть. Это надо полдня ездить, чтобы воду из скважины привезти. Свет дали. Газа нет. Отопления нет никакого. Канализация разбита. У нас 90-квартирный дом. Ранее жило около 400 человек, сейчас живет 3 семьи – людям деваться некуда. Все побито осколками, канализация вся льется в подвал. Ну, представьте, вонь какая», – рассказывает Валентин.

Кстати, вода и в садовом обществе «Мечта» не лучше. Во всех во дворах скважины, но вода там техническая. Питьевая вода – привозная.

Обычно «скорая помощь» приезжает в «Мечту». Исключение – непогода: зимой дорогу заметает так, что не проехать, а местные качественно убрать снег самостоятельно не могут. Но преграды бывают и другие. «Когда сердечный приступ был у меня, приехала "скорая". Только вывели меня к машине, начался обстрел. Мы спрятались вместе с работниками "скорой". А потом полями на Курахово бежали», – вспоминает Николай

Сейчас в садовом обществе «Мечта» постоянно живет 28 семей. По их словам, по сравнению с 2014-2015 годами, сегодня здесь спокойно. По крайней мере, тяжелое вооружение «молчит». Но военная техника на этих улочках до сих пор не редкость. «Стреляют хорошо. Оттуда и оттуда. Могут и в два, и в три ночи, и в четыре. Могут и всю ночь. БМП может проехать. Задеть забор. Мне внук говорит, что спал, а тут танк ездил», – продолжает мужчина.

Несмотря на все неудобства жизни на даче, эти люди пытаются объединяться, помогать друг другу. Хотя и признаются, что из-за отсутствия связи с городскими властями чувствуют себя будто людьми второго сорта.