В Харькове переселенцам будут давать беспроцентные ипотечные кредиты

В Программу ипотечного жилищного кредитования уже на ближайшей сессии Харьковского городского совета внесут изменения. Первые 5 лет кредиты для определенных категорий жителей города будут беспроцентными. Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес в своем Telegram-канале.

»На августовской сессии мы примем решения, позволяющие всем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, взять кредит на квартиру, который первые пять лет будет беспроцентным. То есть выплачиваться будет только тело кредита. Все переговоры с банками-участниками этой программы завершены, мы пришли к взаимопониманию и полному согласию по этому вопросу», – написал Кернес.

Он также отметил, что еще одним решением сессии будет расширен список харьковчан, которые имеют возможность принять участие в программе ипотечного жилищного кредитования.

«Мы внесем в него тех, кто бежал от войны на востоке Украины, – переселенцев, включенных в реестр участников городской программы доступного жилья. Считаю это справедливым и правильным», – подчеркнул мэр Харькова.

Он также напомнил, что в городе продолжают в полном объеме действовать программа молодежного жилищного кредитования, программа доступного жилья для работников бюджетных учреждений, коммунальных предприятий, профессорско-преподавательского состава вузов, участников боевых действий в зоне проведения Операции Объединенных сил, переселенцев, работников промышленных предприятий и строительных организаций независимо от формы собственности.