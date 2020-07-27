На Донетчине завершили ремонт трубопроводов канала Северский Донец-Донбасс в «серой» зоне

Ремонт поврежденного участка трубопроводов канала Северский Донец-Донбасс в «серой» зоне в районе балки Шумы (Донецкая обл.) завершен. Мариуполь сможет перейти на воду из канала уже завтра, 28 июля. Об этом на своей Facebook-странице сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«В воскресенье работники КП "Компания "Вода Донбасса" завершили ремонт поврежденного участка левой ветки трубопровода диаметром 2300 мм и восстановили ветку трубопровода диаметром 2100 мм канала Северский Донец-Донбасс, что позволило начать подачу воды на Покровск и Покровскую группу городов. Сейчас завершены сварочные работы на всех трех вышеупомянутых ветках трубопроводов. Канал Северский Донец-Донбасс возвращается к нормальному режиму функционирования. Вода уже заполняет водопроводы в направлении Мариуполя», – написал Кириленко.

Он напомнил, что участок трубопроводов диаметром 2300 мм и 2100 мм в районе балки Шумы (в «серой» зоне между временно неподконтрольной Горловкой и подконтрольным украинской власти Торецке) был поврежден в результате обстрела.

Из-за аварии была сокращена подача воды по каналу Северский Донец-Донбасс.

Для проведения ремонтных работ было получено разрешение и подтверждение «режима тишины» в период с 23-го по 31 июля.