Мариуполь: На Донетчине новые случаи COVID-19 (Карта)

Сегодня, 27 июля, в Донецкой области обнаружили еще двух больных коронавирусной болезнью. При этом выздоровело 12 пациентов. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Так, COVID-19 диагностировали у двух жительниц Мариуполя 30 и 40 лет.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 852 случая COVID-19, из них:

выздоровели – 655 человек;

на лечении – 185 пациентов;

летальных случаев – 12.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 27 июля в Украине COVID-19 заболели 65 656 человек (36 122 пациента – выздоровели, 1 616 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 850 заболевших (выздоровели – 632 пациента, летальных случаев – 12), Луганской области – 121 случай коронавируса (выздоровели – 90 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 648 заразившихся (выздоровели – 747 человек, летальных случаев – 97). В «ЛНР» – 608 случаев COVID-19 (выздоровели – 565 человек, летальных случаев – 15).