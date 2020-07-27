Режим прекращения огня на Донбассе работает, – Офис президента

Несмотря на сегодняшние обстрелы, режим прекращения огня на Донбассе работает. Новые обстрелы не несут системного характера. Об этом заявили в пресс-службе Офиса президента Украины, передает «РБК-Украина».

В Офисе президента отметили, что одиночные обстрелы, которые происходят на Донбассе после наступления режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, – это распространенные случаи в любой зоне военных действий.

«Они не несут системного характера, прекращение огня работает. Хотя это сложный процесс», – добавили в ОП.

Напомним, что 22 июля участники Трехсторонней контактной группы договорились об очередном полноценном перемирии. С 27 июля, в частности, запрещены наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов на применение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях. За нарушение «режима тишины» вводятся дисциплинарные меры.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» издали «приказ» о запрете ведения огня с 00:01 27 июля. Аналогичный «приказ» обнародовали в «ЛНР».

Однако незаконные вооруженные формирования практически сразу же нарушили режим прекращения огня.