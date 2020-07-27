Море Донбасса: Как выживают курорты Азовья без туристов из «Л-ДНР» (Фото)

До начала карантина курортные поселки Азовского моря в летний сезон выживали не только за счет отдыхающих с подконтрольной Украине территории. Много здесь было приезжих и из «Л-ДНР». Но «ДНР» до сих пор не открыла линию разграничения, что сказалось и на потоке морских туристов, передает «Радио Свобода».

Мариуполь

Пляжный сезон в Мариуполе из-за пандемии начался с опозданием в конце мая: этому способствовал как карантин, так и погодные условия.

Пляж «Песчанка» – самый популярный в Мариуполе. Там широкое побережья, новые кафе, кайт-серфинг и сап-бординг.

«Если два года назад он был намного хуже, то сейчас стало намного лучше – чистят, ухаживают. Видно это каждое утро», – рассказывает Денис, который приехал сюда отдохнуть из Винницы.

Хотя на пляже людей немного, но отдыхают не только местные. Есть из Днепра, Харькова, Херсона и, конечно, с подконтрольных Украины частей Донецкой и Луганской областей.

«Две недели мы здесь. Мы из Рубежного. Приехали к родственникам, они у нас в Мариуполе. А здесь снимаем комнату ближе к морю», – говорит отдыхающая Юлия.

Комната с «условиям» (с душем, туалетом, кондиционером) обходится семье Юлии в 500 грн в сутки. Однако, по словам других отдыхающих, арендовать чисто кровать в комнате у моря может стоить чуть ли не 100 грн. Однако добавляют, что продукты здесь не дешевые.

«Что касается продуктов, то дорого. Рыба, в принципе, доступна. Мы отдыхали в кафе, где очень приемлемые цены на морепродукты по сравнению с Днепром и Киевом. Но что касается продуктов общей корзины, то я вот смотрю, что фрукты дороже немножко, на 15-20 грн по сравнению с крупными городами. И, конечно, ассортимента хотелось бы лучшего», – говорит Виолетта, приехавшая сюда из Днепра.

Однако некоторые отдыхающие отмечают, что подобные цены считают приемлемыми как для курортов.

Из развлечений на мариупольском пляже есть возможность, в частности, заниматься виндсерфингом. Предлагают даже обучение для новичков. «Видите, висят паруса. Можно их взять на прокат, если вы умеете кататься, если не умеете, то значит вы с инструктором можете получить начальные навыки, это относительно недорого стоит, 500 грн. Кроме того, здесь есть кайтбординг – трос тянет доску. Детям очень нравится, взрослым очень нравится, очень недорого все стоит», – считает предприниматель из Мариуполя Александр.

Кроме этого предлагают байдарки, каяки и сап-борды. Но за развлечениями очереди не стоят.

Из-за карантина и закрытых КПВВ основной поток отдыхающих из «Л-ДНР» в этом году не приехал.

По словам пляжников из других городов Украины, отдых в Мариуполе они выбрали главным образом потому, что здесь живут их родственники.

Мелекино

Поселок Мелекино расположен в 20-ти километрах от Мариуполя. Еще в советское время здесь построили десятки пансионатов, а после – частные базы отдыха. В 2000-х Мелекино было в эпицентре дискотек и развлечений. Но с началом войны все изменилось. Базы, магазины и гостиницы, принадлежащие донецким и луганским владельцам, закрылись, а постоянные клиенты перестали приезжать.

«В те годы, когда был проезд, когда война уже шла, но уже была открыта территория, много из Донецка ребят было. Многие звонят и спрашивают, как обстановка, как море, а приехать же не могут», – рассказывает предпринимательница из Мелекино Оксана.

Курортный сезон в 2020 году в Мелекино действительно не похож на предыдущие. Людей в центре мало, на рынке открыты всего несколько точек, а большинство коммерческой недвижимости – с надписями «аренда».

«В этом году вообще все переживали. Как взять магазин, когда ты не знаешь, будут ли люди, приедут ли они. Плюс я думаю, что там магазины... может, там донецкие хозяева, которые имеют здесь недвижимость. Они не могут сюда... Все стоит», – продолжает Оксана.

Тем не менее, отдыхающие все же есть. Кто-то приехал впервые или просто по туристической путевке.

«Море нравится. Поселок, конечно, очень разочаровал. Столь депрессивно выглядит, что жаль. Я впервые здесь. А море нравится. Это все, что могу сказать», – делится впечатлениями отдыхающая из Харькова Диана.

В то же время люди на побережье говорят, что ездят сюда годами, несмотря на войну. В частности, Александр из Северодонецка (Луганская обл.) отмечает, что с семьей добирался до Мелекино 8 часов в объезд Донецка. В довоенные годы эта путешествие длилось 4 часа.

Цены на жилье в поселке – на любой кошелек. Можно выбрать приличный бюджетный вариант.

«Мы пенсионеры... [арендуем жилье по] 110 гривен. И холодильник, и две кровати, кондиционер, посуда, все прекрасно, и 20 метров до пляжа», – говорит Александр из Северодонецка.

В то же время в Мелекино есть и дорогие отели. «У нас есть де-люкс с балконами. Есть такой же без балкона, но у них – окна во двор. Есть большой люкс, там 40 кв м. Стандартный номер – это у нас 1400 грн, де-люкс стоит 1750 грн, люкс – 2000 грн. Такая же цена и в коттедже – 2000 в сутки», – рассказывает Геннадий Вольский, который руководит одним из отелей в Мелекино.

В гостиницах уверяют, что спрос на их услуги есть даже в этом году. «В этом году, по сравнению с прошлым, значительно увеличилось количество гостей. Это люди из Харькова, Днепра, Запорожья, Киева, Краматорска, Славянска. Вся северная сторона приезжает к нам отдыхать», – утверждает Вольский.

По его словам, еще в мае в отеле бронировали номера жители неподконтрольных Украине территорий, однако из-за закрытых КПВВ они отменили бронь и не приехали.

Кафе на мелекинском побережье немного и в основном у них «не курортные» цены. Например, первое можно поесть от 25 грн, основные блюда стоят около 50 грн, а салаты в среднем 20 грн. На самом пляже можно выпить холодного вина или молочный коктейль.

Отдыхающие отмечают, что в Мелекино практически нет развлечений. Хотя на пляже можно покататься на водной горке и гидроцикле.

«Если снимать номер, то я бы лучше выбрал Белосарайскую косу, Урзуф или Бердянск. Потому что здесь цены высокие, но, по-моему, в Бердянске лучше на косе. Там цены примерно одинаковые», – считает отдыхающий на пляже в Мелекино.

С началом войны курорты Азовского побережья в Донецкой области основных отдыхающих уже потеряли. Сейчас местные надеются, что закрытая линия разграничения и карантин привлекут новых клиентов из других регионов страны, и Мелекино снова оживет.