После смерти женщины с коронавирусом в Доброполье закрывают детские сады

В Доброполье (Донецкая обл.) ужесточили карантин в связи со смертью женщины, которая находилась на лечении в терапевтическом отделении Добропольской больницы интенсивного лечения и у которой подтвердили диагноз COVID-19. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба Добропольского горсовета.

Известно, что женщина проживала в селе Веровка Святогорского поселкового совета, уже установлено количество контактных лиц (36).

«На заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций были утверждены мероприятия по недопущению распространения на территории города коронавирусного заболевания. С 28 июля по 11 августа 2020 года запрещена работа учреждений дошкольного образования», – говорится в сообщении.

Городские власти просят всех граждан соблюдать карантинные ограничения.

Ранее сообщалось, что сегодня, 27 июля, в Донецкой области обнаружили еще двух больных коронавирусной болезнью. При этом выздоровело 12 пациентов.