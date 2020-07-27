В Урзуфе бойцы «Азова» избили известную волонтера из Мариуполя

Волонтер и общественный деятель из Мариуполя Галина Однорог заявила, что в поселке Урзуф (Донецкая обл., Азовское побережье) ее избили бойцы «Азова», передает «Сайт города Мариуполя».

Все началось с того, что 26 июля в 21:30 вместе с подругой волонтер хотела пройти на берег Азовского моря. Сначала женщины решили выйти на побережье через пансионат «Урзуф», но на воротах обнаружили табличку, что пансионат закрыт на ремонт.

Тогда они попытались попасть на побережье через находящийся рядом пансионат «Чайка».

«Военные, которые стояли на входе, преградили нам дорогу. Они были в балаклавах и шевронах, без опознавательных знаков. Никто не показал никаких документов», – отметила Однорог.

Возмутившись ситуацией, Однорог достала телефон и начала вести прямой эфир в социальной сети. Тогда военные, не раздумывая, забрали телефон и скрутили руки. При этом видео удалили.

«Меня держали и время от времени подходили и ногами били по коленям», – отметила Однорог.

Телефон Однорог отдали, когда в около 22:00 на место приехала полиция. Она написала заявление. На данный момент данные о происшествии не занесены в Единый реестр досудебных расследований Украины (ЕРДР). «Полиция не может открыть уголовное дело, потому что одни из его участников – военнослужащие части №3057. Сегодня мне сказали, что информацию передадут в Государственное бюро расследований», – пояснила волонтер.

Общественница заявила, что после ударов ей сложно наступать на ноги, поэтому некоторое время она должна находиться на больничном.

На воротах в пансионат «Чайка» было отмечено, что проход разрешен по лестнице без захода на территорию с 6:00 на 22:00.

Фото 0629.com.ua

В пресс-службе Национального корпуса подтвердили, что Галина Однорог действительно пыталась попасть на территорию военного объекта: «Здесь, на территории пансионата "Чайка", сейчас находятся бойцы, которые перед возвращением на базу проходят здесь двухнедельный карантин».

Как сообщил заместитель сельского головы села Урзуф Иван Топузов, до лета 2020 года отдыхающие попадали на море именно через «Чайку». Особенно данный вход пользовался популярностью у людей, которые снимали жилье в районе так называемого «Поля чудес» на въезде в село.

В этом году территория была передана МВД и теперь является ведомственной. При этом пляж остается территорией поселкового совета.

Тем временем Однорог отметила, что уважает многих военных, которые служат или служили в «Азове». Тем не менее, намерена отстаивать свои права.

«Дальше будут только действия в соответствии с Законом Украины, который у нас еще есть, я надеюсь! Будут запросы на основании чего, согласно ст. 13 Конституции Украины, перекрыт доступ к морю. Будут заявления в СБУ про "неизвестных людей в военной форме ", которые без каких-либо опознавательных знаков (кроме футболок "Азова") в балаклавах и с автоматами мне вчера угрожали», – заявила она.