Забрала родительские деньги и пошла в разгул: Под Мангушем разыскали сбежавшую школьницу

Полицейские Мангуша (Донецкая обл.) разыскали 12-летнюю девочку, которая сбежала из дома, прихватив деньги родителей. На поиски ушли почти сутки. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает Центральный отдел полиции Мариуполя.

Ближе к ночи 26 июля за помощью в полицию обратился отец 12-летней девочки. Мужчина сообщил, что два дня назад исчезла его дочь. На поиски был ориентирован почти весь личный состав отделения полиции. Менее чем за сутки, утром, беглянку нашли.

«Поссорившись с отцом, юная школьница дождалась полночи и убежала из дома, прихватив с собой родительские деньги. Все два дня она развлекалась: вместе с товарищем отправилась в Мариуполь, купила новый мобильный телефон, одежду, велосипед, другую мелкую технику и затем отправилась в Ялту, где сняла номер для отдыха», – рассказали в полиции.

Пока дочь развлекалась, отец искал ее своими силами и не обращался в полицию. Самостоятельные поиски ни к чему не привели, и мужчина решил написать заявление об исчезновении дочери.

Вместе с родителями школьницу доставили в отделение полиции, где ее ждал разговор с психологом и следователем. Девочка сообщила, что за дни своего отсутствия дома жертвой преступлений она не стала.