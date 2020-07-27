Есть надежда, что это перемирие на Донбассе будет устойчивым, – представитель ТКГ

Есть надежда на то, что очередное перемирие на Донбассе будет устойчивым (в отличие от предыдущих). Она базируется на том, что для этих договоренностей были приложены «значительные усилия» со стороны украинской делегации и политических консультантов стран «нормандской четверки». Такое мнение высказал Андрей Костин, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики (партия «Слуга народа»), передает «Громадське радіо».

«Это происходило путем нескольких этапов переговоров. Поэтому надежда все же на то, что это перемирие будет устойчивым, есть. То, что происходят такие единичные провокации, это происходило и раньше. Задача наша состоит в том, чтобы верифицировать – или это просто провокация, цель которой услышать огонь и после этого начать разбираться, кто первым открыл его. Или все же проверить, что это есть принципиальное решение вооруженных сил нашего противника. Поэтому, я думаю, что мы можем доверять нашим военным и быть сдержанными», – сказал он.

Костин добавил, что обо всех случаях огня со стороны противника украинская сторона информирует как СММ ОБСЕ, так и международных партнеров. «И вся эта информация собирается в такую "копилку" действий, нарушающих или пытающихся нарушить перемирие... для того, чтобы на политическом уровне, путем переговоров держать ситуацию под контролем», – продолжил он.

Напомним, согласно договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля, предусматривается ряд мер для обеспечения «усиления» режима прекращения огня на Донбассе. Среди них – запрет применения всех видов огня, а также использования летательных аппаратов. Новый режим прекращения огня на Донбассе начался в полночь 27 июля, однако практически сразу же незаконные вооруженные формирования его нарушили. После этого сегодня утром противник еще раз атаковал позиции украинских военных.

Кроме того, сегодня в Марьинке (Донецкая обл.) был ранен мирный житель.

При этом в Офисе президента заявили, что несмотря на сегодняшние обстрелы, режим прекращения огня на Донбассе работает.