Надеюсь, что это была случайность, – Резников об обстреле сил ООС после перемирия

По факту стрельбы по украинским военным на Донбассе после объявления перемирия должно быть проведено расследование. При этом он надеется, что сегодняшние обстрелы были случайностью. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «РБК – Украина».

«Надеюсь, что это был эксцесс, случайность, поскольку режим вступил в действие несколько часов назад, а линия разграничения достигает 400 км и не ко всем соответствующий приказ донесли. Мы ждем сведения за сутки от штаба Операции Объединенных сил и СММ ОБСЕ. В случае, если это была умышленная провокация и умышленное нарушение договоренностей, к нарушителю должны быть применены соответствующие санкции», – сказал Резников.

По его словам, украинские военные на этот раз не ответили на провокацию, но они имеют на это право по международному законодательству. В частности, речь идет о Гаагской конвенции 1907 года «О законах и обычаях сухопутной войны» (раздел V, статья 40), которым определено, что любое существенное нарушение перемирия одной из сторон дает право другой отказаться от него и даже в случаях крайней необходимости, безотлагательно возобновить военные действия.

«Наши военные знают обо всех этих нормах, и поверьте, не будут стоять бездейственно в случае необходимости. Если коротко: в случае откровенного возобновления вооруженной агрессии подконтрольными России вооруженными формированиями, мы имеем полное право на самооборону и ответ», – пояснил Резников.

Однако он уточнил, что Украина стремится минимизировать потери среди украинских военнослужащих и гражданских лиц, поэтому старается соблюдать режим прекращения огня.

Напомним, согласно договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля, предусматривается ряд мер для обеспечения «усиления» режима прекращения огня на Донбассе. Среди них – запрет применения всех видов огня, а также использования летательных аппаратов. Новый режим прекращения огня на Донбассе начался в полночь 27 июля, однако практически сразу же незаконные вооруженные формирования его нарушили. После этого сегодня утром противник еще раз атаковал позиции украинских военных.

Кроме того, сегодня в Марьинке (Донецкая обл.) был ранен мирный житель.

При этом в Офисе президента заявили, что несмотря на сегодняшние обстрелы, режим прекращения огня на Донбассе работает.