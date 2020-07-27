На 17 миллионов: Должностные лица Нацгвардии нажились на квартирах для военных

Должностные лица Национальной гвардии Украины разоблачены на махинациях с жильем на 17,3 млн грн. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В преступную группу входили 5 человек, которые организовали коррупционную схему закупки для военнослужащих Нацгвардии квартир, непригодных для проживания.

Речь идет о:

начальнике Управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии;

начальнике финансовой службы данного Управления;

бенефициаре ООО, владельце ряда частных компаний;

директоре ООО – победителе конкурса;

адвокате, представителя директора ООО.

К своей деятельности они также привлекли замначальника Управления расквартирования. Однако, как выяснило следствие, в состав группы этот военный не входил.

По данным следствия, госбюджетом Украины на 2017 год предусматривалось более 85 млн 940 тыс. грн на приобретение жилья для военнослужащих НГУ. Узнав об этом, бенефициарный владелец ряда юридических лиц привлек к разработанной преступной схеме должностных лиц НГУ (членов конкурсной комиссии по приобретению жилья для военнослужащих) и подконтрольные ему коммерческие компании.

В итоге, они доказали необходимость закупки максимального количества квартир на территории Киевской области, где находились квартиры бенефициара ООО.

В итоге, данное ООО победило в конкурсе по закупке недвижимости.

В документах отмечалось, что квартиры якобы готовы к заселению семей военнослужащих, однако на самом деле инженерные коммуникации не были подключили, а отделочные работы выполнены лишь частично. Экспертиза, проведенная в рамках досудебного расследования, показала непригодность этой недвижимости для проживания.

После победы ООО в конкурсе НГУ заключила договоры о приобретении квартир, вопреки тому, что жилье не соответствовало требованиям, о чем участникам группы было достоверно известно. На основании договоров и актов приема-передачи квартир в 2017 году на счет данного ООО НГУ перечислила более 17,3 млн грн бюджетных средств.

В итоге, 20-21 июля организатору схему – владельцу частных компаний, а также начальнику финансового отдела Управления расквартирования НГУ сообщено о подозрении. Но местонахождение данных двух лиц не установлено, поэтому они объявлены в розыск.

Остальным участникам схемы в течение 21-23 июля сообщено о подозрении.

Действия участников группы квалифицированы преимущественно по следующим статьям Уголовного кодекса Украины – «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и «Служебный подлог».