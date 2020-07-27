После отчаянного видеообращения: «ДНР» впустила 60-летнюю женщину на похороны сына

Сегодня, 27 июля, в «ДНР» впустили с подконтрольной Украине территории 60-летнюю Татьяну Николаевну Ш. У женщины 25 июля в «ДНР» скончался единственный сын, и она не могла попасть к нему на похороны, т.к. «республиканский» штаб не давал разрешение на въезд.

«Ребят, всем огромное спасибо, что помогли, подняли волну, достучались! Дали разрешение на въезд Татьяне Николаевне! Спасибо!», – написала в соцсети родственница женщины Наталья Лунина.

Напомним, что Татьяна Николаевна утром 26 июля прибыла на КПВВ «Новотроицкое», чтобы проехать в направлении «республиканского» КПП «Еленовка». Но «ДНР» не подтвердила отосланную женщиной заявку въезд. Отчаявшаяся пенсионерка записала видеообращение «главе ДНР» Денису Пушилину.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» будет работать по понедельникам и пятницам. 27 июля в очередной раз на один день КПП был открыт на въезд и выезд.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.