В «ЛНР»: В Луганске в школе создают «специализированный класс» «МЧС»

В неподконтрольном украинским властям Луганске в школе №17 решили проводить набор детей в «специализированный класс» «МЧС ЛНР».

Как сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР», «комплектование профильного класса осуществляется на базе 10-х классов из числа обучающихся мальчиков и девочек, которые успешно освоили уровень основного общего образования, не имеют противопоказаний по состоянию здоровья и по письменному заявлению родителей».

Зачисление в класс собираются осуществлять на основании собеседования с кандидатом. «Преимущественным правом при зачислении пользуются дети из семей сотрудников МЧС ЛНР и военнослужащих, а также имеющие рекомендательные письма от МЧС ЛНР», – заявляют в «республике».

«Выпускникам 11-го профильного класса МЧС, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по основным образовательным программам среднего общего образования, выдается аттестат о среднем общем образовании государственного образца, подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня», – уверяют в «МЧС».

«Выпускники профильных классов получат существенные преимущества перед своими сверстниками при поступлении в институт гражданской защиты государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования ЛНР "Луганский национальный университет имени Владимира Даля", им будут предоставлены особые условия приема на обучение», – добавляют в «МЧС».

Главной целью создания такого класса, как уверяют в «ЛНР», является популяризация среди детей «престижности службы гражданской защиты».

Напомним, в «ЛНР» расширяют военизированное воспитание детей.