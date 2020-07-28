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Печально наблюдать такой позор: На экологической тропе «Сказочный лес» совершен акт вандализма (Фото)

28.07.20 15:49
Клебан-Бык
Клебан-Бык / Фото: facebook.com

На территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) был совершен акт вандализма. Об этом говорится на странице парка в Facebook.

Как сообщается, акт вандализма был совершен на территории экологической тропы «Сказочный лес». Уничтожены информационные таблички, стенды, указатели направления движения и декоративные элементы, сделанные и установленные руками работников парка и неравнодушными к охране окружающей природной среды жителями близлежащих поселков.

О совершенном преступлении извещена полиция города Константиновки.

«Очень хочется спросить: уважаемые украинцы, когда мы уже начнем ценить то хорошее и светлое, что делается для вас, для вашего отдыха, для восстановления ваших физических и духовных сил? Печально наблюдать такой позор», – отмечают сотрудники парка.

Как сообщалось ранее, на территории парка «Клебан-Бык» активно развиваются туристические направления. В течение года там проводят экскурсии для детей и взрослых. Парк становится популярным местом отдыха и экологического туризма. Здесь открыта экологическая тропа «Сказочный лес». А также можно побывать в «Парке Юрского периода».

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