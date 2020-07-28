На неподконтрольной Донетчине ранены женщина и ее сын, – ОБСЕ

В неподконтрольной украинскому правительству Александровке (Донецкая обл.) вследствие обстрела мать с сыном получили ранения, а их дом был поврежден. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 27 июля.

«СММ уточняла сообщения о том, что 14 июля мать (41 год) и ее сын (19 лет) получили ранения в результате обстрела в н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, 20 км к юго-западу от Донецка)», – говорится в отчете.

В частности, 18 июля женщина по телефону сообщила наблюдателям, что вечером 14 июля она со своими двумя сыновьями (12 и 19 лет) была дома на ул. Ленина, когда они услышали удар.

«По ее словам, она вышла на улицу, чтобы загнать своих коз в расположенный рядом сарай, а входя в дом она увидела вспышку света и услышала рядом взрыв, а затем увидела кровь у себя на ноге и на грудной клетке сына. Она рассказала, что ее соседи вызвали скорую помощь и ее вместе со старшим сыном отвезли в больницу № 14 в неподконтрольном правительству Донецке», – рассказали в ОБСЕ.

25 июля наблюдатели разговаривали по телефону с 19-летним сыном женщины, который рассказал, что вечером 14 июля он с матерью и братом был дома, когда услышал 2 удара; после второго удара он увидел, что комнату заволокло дымом, и потерял ориентацию.

Также 25 июля женщина и ее сын показали наблюдателям медицинские справки, в которых было указано, что 14 июля их доставили в больницу № 14 в Донецке, женщине были диагностированы осколочные ранения левой ноги, а ее сыну – осколочные ранения грудной клетки.

«18 июля на северо-восточной окраине Александровки, приблизительно в 10 м к югу от одноэтажного дома на ул. Ленина, 255 (в котором живут упомянутые выше мать с сыновьями), расположенного в пределах 1 км от позиций вооруженных формирований, команда Миссии видела воронку, следы от осколков на металлических воротах приблизительно в 5 м к юго-западу от этого дома и 3 разбитых окна с южной стороны, которые были закрыты деревянными досками. По оценке СММ, все повреждения возникли недавно, однако определить тип примеренного вооружения и направление огня не удалось. По словам трех жителей (мужчины разного возраста) данного района, обстрел произошел вечером 14 июля», – сообщили в ОБСЕ.