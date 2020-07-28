В «ДНР» собираются готовить актеров

В «ДНР» намерены готовить актеров. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Как утверждают в «республике», «Донецкий национальный университет» открыл новое направление подготовки.

«В этом году мы планируем открытие новой специальности – это "актерское искусство", специализация "артист драматического театра и кино"», – сообщила декан филологического факультета Людмила Квашина.

«Это должны быть молодые творческие люди, которые хотят учиться и получать новые знания», – добавила она.

«Инициатором подготовки таких специалистов стало министерство культуры, поэтому и главная база будущих артистов – кафедра культурологии филологического факультета ДонНУ», – говорится в сюжете.

Вместе с педагогами обучением будут заниматься артисты «Донецкого музыкально-драматического театра им. Бровуна».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube