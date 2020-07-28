Папа Римский рассчитывает, что договоренность о режиме тишины на Донбассе будет реализована

Папа Римский Франциск поприветствовал договоренность о новом режиме тишины на Донбассе, который вступил в силу с полуночи 27 июля. Он рассчитывает, что договоренность будет реализована на практике. Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на «Vatican News».

Понтифик также считает, что мирному процессу поспособствует демилитаризация и разминирование территорий.

«Я понимаю, что новое соглашение о прекращении огня на Донбассе недавно было принято в Минске членами Трехсторонней контактной группы. Этот знак доброй воли направлен на то, чтобы принести столь желанный мир в этот страдающий регион. Я молюсь, чтобы то, что было согласовано, наконец-то было осуществлено на практике, включая эффективный процесс разоружения и разминирования. Только таким образом можно будет восстановить доверие и заложить основы для примирения, которое так необходимо и так долго ожидается людьми», – сказал Папа Римский.

Напомним, согласно договоренностям, достигнутым во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля, предусматривается ряд мер для обеспечения «усиления» режима прекращения огня на Донбассе. Среди них – запрет применения всех видов огня, а также использования летательных аппаратов. Новый режим прекращения огня на Донбассе начался в полночь 27 июля, однако практически сразу же незаконные вооруженные формирования его нарушили. После этого противник еще раз атаковал позиции украинских военных.

Кроме того, 27 июля в Марьинке (Донецкая обл.) был ранен мирный житель.

При этом в Офисе президента заявили, что несмотря на обстрелы 27 июля, режим прекращения огня на Донбассе работает.