В туалет не пускают, описывают, кто во что одет: В соцсетях показали очередь из «ЛНР» в РФ (Фото)

Чтобы выехать из «ЛНР» в РФ через неподконтрольный украинским властям участок украинско-российской границы, люди долго стоят в очередях – без навесов в жару. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В частности, люди публикуют кадры, на которых – очередь на пункте пропуска «Изварино» в сторону России. В соцсетях жалуются на отсутствие элементарных удобств и на запрет посещать туалеты.

«Простояли час в жару. Воды нет, лавок нет, навесов нет... Очень долго не пропускали. Ощутила все прелести… В туалеты не пускают ни там, ни там... Граница со стороны ЛНР – вчерашний день! По международным стандартам – село! Народ стоит в жаре. Хорошо, хоть не клеймят при выезде… Люди нервничают, бегут с тяжелыми сумками, надрываются, чтоб прийти первым к окну паспортной регистрации. Магазинов – нет, медпунктов – нет, "скорых" дежурных – нет, банкоматов – нет, туалета – нет! Проверку проводят по всем базам и долго не отдают паспорт. Ведутся переговоры по телефону, открыто и до мелочи описывают, в чем одеты, какие сумки и на транспорте или нет…Рабовладельческий строй в отсталом средневековье!», – пишут очевидцы.