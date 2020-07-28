В Донецке легковой автомобиль столкнулся с деревом и опорой ЛЭП

В «ДНР» в период с 25 по 26 июля произошло 3 ДТП, в которых 4 человека получили травмы, и зарегистрированы 12 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

25 июля в Пролетарском районе Донецка 30-летний водитель мопеда Viper, по предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль над управлением, выехал за пределы проезжей части вправо и совершил опрокидывание мопеда. В результате ДТП водитель получил травмы.

В тот же день в Кировском районе Донецка 54-летний водитель автомобиля Dacia Logan, по предварительным данным, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль над управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил столкновение с деревом и опорой ЛЭП. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля получили травмы.

Всего за выходные, как уверяют в «ДНР», выявлены 368 нарушений ПДД, среди которых 39 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.