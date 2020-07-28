Коронавирус не сдается: За сутки в Украине зафиксировали 919 новых случаев

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 919 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 28 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 919 человек. Из них 61 ребенок, а также 55 медработников. Были госпитализированы 206 человек. Зафиксированы 13 летальных случаев. При этом выздоровели 622 пациента. В целом за все время пандемии заболели 66 575 человек. Из них 4 722 ребенка и 8 435 медработников. При этом в целом выздоровели 36 744 человека. Летальных случаев – 1 629», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы во Львовской (147), Ивано-Франковской (103) и Ровенской (83) областях, а также г. Киеве (110).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 852 случая COVID-19, в Луганской – 121 случай.