Сводка из зоны ООС за 27 июля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксированы 3 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе Водяного противник открывал огонь по позициям украинских воинов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Пивденного совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военные огонь в ответ не открывали.

Еще один факт провокации со стороны НВФ зафиксирован неподалеку Новомихайловки. Вблизи украинских позиций с помощью ручных противотанковых гранатометов противник совершил минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2.

С начала суток, по состоянию на 7:00 утра обстрелы в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксированы.

На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелы не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «обстрелы территории ДНР в первые сутки действия соглашения о дополнительных мерах контроля режима прекращения огня в Донбассе не зафиксированы».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.