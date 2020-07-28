Снова – в Северодонецке: На Луганщине у больной пневмонией подтвердился коронавирус (Карта)

На Луганщине за минувшие сутки выявили один новый случай заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Как рассказали в центре, за последние сутки лабораторно подтвержден один новый случай коронавирусной болезни – у больной пневмонией жительницы Северодонецка, которая контактировала с заболевшим, выявленным накануне.

По состоянию на 28 июля в Луганской области подтверждены 122 случая коронавирусной болезни, из них: