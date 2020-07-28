День крещения Руси: Зеленский и Шмыгаль поздравили украинцев

Сегодня, 28 июля, в нашей стране отмечают День крещения Руси. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль поздравили украинцев с событием, которое состоялось 1032 года назад.

Владимир Зеленский в своем поздравлении, текст которого опубликовал Офис президента в Facebook, напомнил, что принятие христианства приблизило украинцев к большой семье европейских народов.

«1032 года назад равноапостольный князь Владимир Великий заложил фундамент единства нашего государства, его дальнейшего развития и процветания. Именно утверждение христианских ценностей – идеалов добра, справедливости и мира – стало важным указателем на пути украинского народа к обретению независимости. И именно эти ценности закаляют наш народ в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Украины. Принятие христианства приблизило украинцев к большой семье европейских народов, заложив глубокие традиции политической и правовой культуры. Благодаря тому импульсу единства, который более тысячи лет назад дал нам князь Владимир Великий, мы построим современную, процветающую, европейскую Украину. Боже великий, единый, нам Украину храни. С Днем крещения Киевской Руси – Украины», – говорится в поздравлении главы государства.

Глава правительства Денис Шмыгаль тоже считает, что крещение Киевской Руси – Украины стало поворотным для нашей истории.

«Крещение Киевской Руси – Украины стало поворотным для нашей истории. Равноапостольный князь Владимир Великий принес на киевские земли христианство, ставшее основой наших духовных и культурных традиций. Это знаменательное событие задало вектор развития нашего народа на тысячелетия вперед. Желаю, чтобы духовная мощь никогда не угасала и наполняла всех нас несокрушимой верой в мирную и непобедимую Украину», – написал глава правительства в Facebook.