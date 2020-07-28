На Донетчине полицейского подозревают в избиении водителя

За избиение водителя в Мариуполе будут судить полицейского. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба Государственнойго бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что следователи теруправления ГБР, расположенного в Краматорске, сообщили о подозрении инспектору батальона патрульной полиции Управления патрульной полиции в Донецкой области. Правоохранителя подозревают в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

«По данным предварительного расследования, 18 мая 2020 года правоохранитель обеспечивал безопасность дорожного движения в городе Мариуполе Донецкой области с применением технического прибора измерения скорости транспортных средств "TruCam". Остановив автомобиль ВАЗ 2107 правоохранитель составил в отношении водителя постановление о привлечении к административной ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств. После непродолжительного спора, полицейский выключил свою камеру видеонаблюдения и с нецензурной бранью силой вытащил водителя на обочину, повалил его на землю и избил», – говорится в сообщении ГБР.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.