Плюс 21 новый случай и еще две смерти: В «ДНР» сообщили статистику по COVID-19

В «ДНР» за сутки выявлен 21 случай заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 27 июля, выявлен 21 случай заболевания COVID-19. 5 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлены у прибывших из Украины 17 июля. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 2 летальных случая – мужчина в возрасте 83 лет и женщина в возрасте 72 лет – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 28 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1669: