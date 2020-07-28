Смертельная авария на шахте на Луганщине: Правоохранители начали расследование

Правоохранители начали расследование смертельной аварии на шахте на Луганщине. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Под процессуальным руководством Лисичанской местной прокуратуры Луганской области следователями Лисичанского отдела Главного управления Национальной полиции в Луганской области в рамках досудебного расследования устанавливаются обстоятельства и причины гибели горняка на шахте "Новодружеская" (обособленное подразделение ПАО "Лисичанскуголь") в городе Новодружеске», – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что около 15:50 27 июля на угледобывающем предприятии при выполнении работ по уборке породы произошел обвал бетонной плиты с кровли породы, в результате которого шахтер получил несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Факт квалифицирован по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель человека).

«На место происшествия выезжало руководство прокуратуры Луганской области, руководители местной прокуратуры и полиции, следственные подразделения. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Причины несчастного случая будут установлены после проведения ряда судебных экспертиз. Ход досудебного расследования находится на личном контроле прокурора Луганской области», – рассказали в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, на Луганщине из-за обвала на шахте погиб горняк.