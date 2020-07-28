Украина хочет, чтобы офицеры РФ вернулись к контролю прекращения огня на Донбассе, – Резников

Украинская сторона рассчитывает на возвращение российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК). Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии Hromadske.

«Мы надеемся, что будет возобновлена работа СЦКК и российские офицеры, военные вернутся в его состав, потому что это, исходя из опыта других военных конфликтов, механизм, который работает», – рассказал он.

По его мнению, это позволит двигаться в направлении достижения постоянного режима тишины и деэскалации. Резников также отметил, что российская сторона не отказывается от такого участия, но выдвигает свои требования.

«Это наше ожидание, потому что об этом речь шла и в Париже, когда была встреча лидеров ("нормандской четверки", – ред.), и российская сторона, скажем так, в лице их президента, категорически не отказывается от такого участия. Просто они выдвигают свои определенные условия для этого. Мы эти условия обсуждаем. Но мне кажется, есть дипломатический путь, который позволяет работать офицерам российской армии в составе этого СЦКК», – сказал Резников.