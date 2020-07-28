Безопасные условия для обучения детей: На Луганщине реализуют финансируемый ПРООН проект

В Попаснянском районе Луганской области реализуют проект по благоустройству Камышевахского учебно-воспитательного комплекса. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Этот проект избран победителем в конкурсе грантов «Укрепление общественной безопасности в выбранных громадах Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской и Луганской областей», объявленном ресурсным центром «Гурт» (финансирование – Программа ООН по восстановлению и развитию мира).

Всего будет выделено около 650 тыс. грн, из которых 100 – софинансирование из Попаснянского районного бюджета.

Заявка с проектом «Создание безопасных условий для обучения и развития детей Камышевахского УВК» была подана общественной организацией «КОМРОЗ».

Проектом предусматривается создание безопасного образовательного пространства для всех участников учебно-воспитательного процесса для улучшения условий обучения. А в дальнейшем это позволит создать там зоны отдыха. Реализация начнется уже в августе.