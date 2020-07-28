В «ДНР» сообщили, сколько людей пропустили через КПП «Еленовка»

«ДНР» 27 июля через КПП «Еленовка» пропустила в сторону подконтрольной украинским властям территории 12 автомобилей и 135 человек. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

В Донецк пропущены 12 легковых автомобилей и 135 человек, на подконтрольную украинским властям территорию выехали 16 авто и 120 человек.

Как уточняют на местных интернет-ресурсах, «все прибывшие с украинской стороны направлены на двухнедельную бесплатную обсервацию, состояние наблюдаемых удовлетворительное».

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» будет работать по понедельникам и пятницам. 27 июля в очередной раз на один день КПП был открыт на въезд и выезд. При этом «ДНР» рассматривает возможность открытия гуманитарного коридора на КПП «Еленовка» три раза в неделю.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.