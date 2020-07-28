За 6 месяцев энергетики ДТЭК вернули свет жителям 29 прифронтовых населенных пунктов

За 6 месяцев ДТЭК Донецкие электросети вернул свет жителям 29 прифронтовых населенных пунктов. Из-за боевых действий они постоянно находятся под угрозой аварийных отключений и рискуют остаться без света. Некоторые из них – Луганское, Жованка и Пески – обесточивались за это время 3-4 раза, сообщает пресс-служба компании.

«С начала года наши специалисты восстановили работу двух высоковольтных линий, восьми линий среднего-низкого напряжения и 77 трансформаторных подстанций, поврежденных в результате обстрелов. Последний случай – это восстановление работы воздушной линии в пгт Луганское», – сообщил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

Ремонтные бригады компании начали работы по восстановлению линии сразу после согласования с СЦКК (Совместный центр контроля и координации по вопросам прекращения огня). Специалисты Бахмутского района электросетей устранили обрывы проводов, отремонтировали две опоры, поврежденные в результате обстрела. Теперь у более чем 1 тыс. жителей пгт Луганское стабильная подача электроэнергии.

Всего с начала боевых действий на Донбассе ДТЭК Донецкие электросети более 16 тыс раз восстанавливал электроснабжение на подстанциях и линиях электропередач. Из них 13 168 – это ремонты трансформаторных подстанций 6-10 кВ, 1677 – работы по замене поврежденных участков высоковольтных линий электропередач, 1507 – ликвидации обесточивания подстанций 35-110 кВ.