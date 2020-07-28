Детские оздоровительные лагеря откроют с 1 августа: Разъяснения Минздрава

Детские оздоровительные дагеря в Украине могут открыться с 1 августа. Но их работа будет разрешена, если регион находится в зеленой и желтой зонах. Об этом сегодня, 28 июля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «РБК-Украина».

Он напомнил, что регионы в зависимости от эпидемической ситуации поделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны:

зеленая зона – здесь нельзя заходить в общественные здания без маски на лице, нужно придерживаться социальной дистанции, мыть руки и обрабатывать их антисептиком, и один человек на 5 квадратных метров;

желтая зона – это «буферная зона», предупредительная. Запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения;

оранжевая зона – предусматривает запрет на работу объектов размещения (хостелов, турбаз) кроме отелей; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время: плановые госпитализации; работу спортзалов, учреждений культуры; прием новых смен в детские лагеря. Также будет действовать ограничение на проведение массовых мероприятий;

красная зона – это самая критическая, в которой закрывается все, как было в марте-апреле на территории всего государства.

Разделение на зоны также определяется согласно показателей Минздрава – уровень заполненности коек (чтобы не превышал 50%), количество тестирований на 100 тысяч граждан, процент выявления больных и динамика заболеваемости. Регион может перейти в другую зону, когда 5 дней подряд увеличится хотя бы один из этих показателей.