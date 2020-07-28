Кучма прекращает участие в работе ТКГ по Донбассу

Второй президент Украины (1994-2005 гг.) Леонид Кучма снова покидает Трехстороннюю контактную группу (ТКГ), в которой был главой украинской делегации. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский благодарен Леониду Кучме за работу во главе украинской делегации в ТКГ.

Глава государства отметил важность и сложность работы Кучмы в ТКГ и с уважением относится к его решению выйти из переговорного процесса.

«Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса, для достижения мира. Ваш опыт был очень важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем», – сказал Зеленский.

В свою очередь сам Кучма сказал, что за последний год работа ТКГ была восстановлена и значительно продвинулась, был осуществлен ряд важных шагов, достигнуты важные договоренности.

Второй президент Украины заявил, что и в дальнейшем, в случае необходимости, готов делиться опытом и консультировать относительно шагов на пути к установлению мира.