В «ДНР» ездившую на подконтрольную территорию женщину «приговорили» к 10,5 годам тюрьмы

В «ДНР» жительницу Макеевки «осудили» за «шпионаж» и «участие в террористическом сообществе». Об этом сообщает пресс-служба «генпрокуратуры ДНР».

«В ходе расследования было установлено, что гражданка, действуя умышленно, из личной заинтересованности, с целью беспрепятственного пересечения линии разграничения между Украиной и ДНР через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Марьинка" для осуществления покупок и отдыха, в сентябре 2017 года была завербована сотрудником СБУ», – уверяют в «генпрокуратуре».

«По заданию иностранной разведки обвиняемая осуществляла террористическую и шпионскую деятельность на территории ДНР в период с сентября 2017 по октябрь 2018 года, выполняя задачи, направленные на причинение ущерба общественной безопасности ДНР», – добавляют в «республике».

Также сообщается, что «суд» в Донецке «вынес обоснованный приговор, согласно которому подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима».